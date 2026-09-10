Live TikTok
Social· 1 min citire

Un boxer de 17 ani, reținut după o bătaie violentă în Bacău. Victima a ajuns la spital

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 18:07

Un boxer de 17 ani din Bacău a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat violent un tânăr, pe fondul unui conflict izbucnit între cei doi. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar adolescentul este cercetat penal pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, între cei doi tineri ar fi existat un conflict mai vechi, care ar fi pornit de la o fată. Situația a degenerat, iar adolescentul, practicant de box, l-ar fi lovit în repetate rânduri pe celălalt tânăr.

În urma agresiunii, victima a suferit mai multe leziuni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au început cercetările imediat după incident și au strâns probe pentru a stabili exact cum s-a desfășurat altercația.

Boxerul a fost reținut

Adolescentul a fost identificat de polițiști și reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru lovire sau alte violențe, urmând ca procurorii să decidă dacă se impune o măsură preventivă.

Anchetatorii verifică inclusiv împrejurările în care a izbucnit conflictul și dacă atacul a fost premeditat sau a fost rezultatul unei altercații spontane.

Cercetările continuă

Pentru că suspectul este minor, procedurile judiciare se desfășoară potrivit prevederilor speciale aplicabile persoanelor care nu au împlinit 18 ani.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilității fiecărei persoane implicate. Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive, adolescentul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

boxerarestat

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe