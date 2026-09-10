Conflict pe Dunăre între Austria și Ungaria. Miza este apa folosită pentru centrala nucleară Paks

Austria și Ungaria au ajuns în centrul unei dispute privind folosirea apelor Dunării pentru funcționarea centralei nucleare de la Paks.
Viena critică intervențiile realizate de autoritățile ungare pentru menținerea nivelului apei în apropierea centralei, în condițiile în care seceta din această vară a dus Dunărea la niveluri record de scăzute.
Ungaria a intervenit pentru a salva centrala Paks
Centrala nucleară de la Paks, care asigură aproximativ jumătate din producția de electricitate a Ungariei, a fost grav afectată în această vară de scăderea nivelului Dunării.
Pentru a menține alimentarea cu apă de răcire, autoritățile ungare au construit în regim de urgență un prag submersibil în albia fluviului. Au fost folosite și două barje scufundate controlat, cu scopul de a ridica nivelul apei în zona prizelor de răcire ale centralei.
Măsurile au permis centralei să își continue activitatea, după ce mai multe reactoare au fost afectate de nivelul extrem de scăzut al Dunării.
Austria contestă intervenția asupra fluviului
Viena consideră că lucrările pot afecta navigația și modul în care este utilizat fluviul, iar problema a ajuns să fie discutată la nivel european.
Austria a precizat însă că nu a depus o plângere oficială la Comisia Europeană împotriva Ungariei, contrar unor afirmații făcute de premierul ungar Péter Magyar.
În schimb, Comisia Europeană și Comisia Dunării discută direct cu autoritățile de la Budapesta despre lucrările de la Paks. Mai multe state riverane Dunării au formulat, de asemenea, o poziție comună privind situația.
Miza este navigația pe Dunăre
Problemele ridicate nu vizează doar cantitatea de apă folosită pentru răcirea reactoarelor. Construcția pragului din apropierea centralei poate afecta și navigația pe unul dintre cele mai importante coridoare fluviale europene.
Autoritățile ungare susțin că intervenția a fost necesară pentru protejarea unei infrastructuri energetice esențiale. În același timp, instituțiile europene și statele din regiunea Dunării cer ca lucrările să nu blocheze navigația și să fie respectate regulile privind utilizarea fluviului.
Disputa apare după o vară în care nivelul Dunării a scăzut dramatic atât în Ungaria, cât și în România. Seceta și temperaturile ridicate au pus presiune asupra centralelor nucleare care folosesc apa fluviului pentru sistemele de răcire.