Ilie Bolojan, anunțat în ultimul moment despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Am aflat cu aproximativ 30 de minute”

Informația i-a fost transmisă chiar de Mureșan, înainte ca șeful statului să facă anunțul oficial de la Palatul Cotroceni.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că a aflat cu aproximativ 30 de minute înainte despre intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.
Bolojan: „Am aflat cu aproximativ 30 de minute”
Ilie Bolojan a povestit vineri, într-o declarație comună cu Siegfried Mureșan, Dominic Fritz și Tánczos Barna, că nu fusese informat direct de Nicușor Dan despre decizia privind nominalizarea.
„Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție”, a declarat liderul PNL.
Potrivit unor informații relatate ulterior, Nicușor Dan l-ar fi contactat pe Mureșan cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunțul public. Liderul PNL nu ar fi fost informat anterior cu privire la decizia președintelui.
PNL susține formarea Guvernului
În ciuda modului în care a aflat despre nominalizare, Bolojan a transmis că PNL va participa la procesul de formare a noului Guvern.
Liderul liberalilor a spus că partidul va trata cu responsabilitate situația și va pune la dispoziția premierului desemnat informațiile necesare privind situația economică și administrativă a țării.
Bolojan a atras însă atenția că viitorul program de guvernare trebuie să țină cont de realitățile economice și să nu promită măsuri care nu pot fi susținute financiar.
„Problemele vor fi aceleași”
Președintele PNL a subliniat că, indiferent cine ocupă funcția de premier, noul Executiv va avea de gestionat aceleași probleme: echilibrele financiare, funcționarea serviciilor publice, pregătirea bugetului pentru anul următor și măsurile necesare pentru relansarea economiei.
Siegfried Mureșan a fost desemnat joi, 17 septembrie, de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.
El a acceptat propunerea și a început demersurile pentru formarea noului Cabinet. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma Guvernul și a cere votul de încredere al Parlamentului. Negocierile pentru programul de guvernare și componența viitorului Executiv urmează să înceapă în perioada următoare.