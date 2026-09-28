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Termoficarea din Constanța începe pregătirile pentru sezonul rece

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 10:27

Operatorul umple treptat rețeaua și face citirile contoarelor, în timp ce lucrările de modernizare a sistemului centralizat continuă.

Termoficare Constanța a început operațiunile tehnice necesare pregătirii sistemului centralizat pentru sezonul rece 2026–2027.

Printre acestea se află umplerea treptată a instalațiilor și rețelelor și efectuarea citirilor contoarelor, proceduri care permit verificarea funcționării sistemului înainte de pornirea efectivă a încălzirii.

Modernizarea rețelei continuă

Pregătirile se desfășoară în paralel cu lucrările de modernizare a infrastructurii de termoficare realizate în Constanța.

Intervențiile asupra conductelor și instalațiilor urmăresc reducerea pierderilor și îmbunătățirea fiabilității unui sistem care a avut, în anii anteriori, numeroase avarii.

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