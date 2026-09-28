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Social· 1 min citire
Termoficarea din Constanța începe pregătirile pentru sezonul rece
FOTO: Arhivă
Operatorul umple treptat rețeaua și face citirile contoarelor, în timp ce lucrările de modernizare a sistemului centralizat continuă.
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