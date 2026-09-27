Advertising
Social· 1 min citire
Sancțiuni drastice pe șosele. Permis anulat și interdicție de 3 ani pentru circulația pe contrasens
FOTO: Captură video
Publicat27 sept. 2026, 18:56
Actualizat27 sept. 2026, 19:12
Un nou proiect legislativ propune pedepse extrem de aspre pentru conducătorii auto care pun în pericol siguranța rutieră rulând pe sensul opus.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:45Doi minori au dispărut dintr-un centru de plasament din Constanța | FOTO
- 16:10Urmărire ca-n filme la Mangalia: Un șofer a fugit de polițiști direct pe plajă | VIDEO
- 07:32Camerele de supraveghere și consilierea psihologică ar putea fi obligatorii în școli
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News