A început demontarea „bisericii de pe trotuar” din Constanța

În prezent, muncitorii au început demontarea propriu-zisă a construcției.
Lucrările de demontare a Bisericii „Izvorul Tămăduirii”, cunoscută în Constanța drept „biserica de pe trotuar”, au început luni, 21 septembrie, în zona Macul Roșu de pe bulevardul Tomis.
Intervenția vine după mai mulți ani de dispute și procese între reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului și administrația locală. Construcția a făcut obiectul unor hotărâri judecătorești privind desființarea sa, după ce autoritățile au contestat legalitatea amplasării și a lucrărilor efectuate.
Înaintea începerii demontării, obiectele de cult și bunurile aflate în interiorul bisericii au fost evacuate. Icoanele, mobilierul și celelalte obiecte bisericești au fost ambalate și transportate, pentru eliberarea spațiului necesar lucrărilor.
În prezent, muncitorii au început demontarea propriu-zisă a construcției, inclusiv a acoperișului. Potrivit informațiilor afișate pe panoul de șantier, lucrările sunt programate în perioada 7 septembrie – 7 octombrie 2026, de luni până vineri, între orele 07:30 și 16:00.
Lăcașul de cult a fost ridicat începând din 2002, iar situația sa juridică a generat de-a lungul timpului numeroase litigii și contestații. Tribunalul Constanța a decis desființarea construcției, iar procedurile judiciare ulterioare au întârziat punerea în aplicare a hotărârii.
Demontarea actuală reprezintă o nouă etapă în acest dosar. Potrivit informațiilor disponibile, construcția urmează să fie relocată pe un alt amplasament pus la dispoziție de administrația locală, în cadrul unei proceduri de dezafectare și mutare.
De-a lungul anilor, cazul a generat reacții din partea reprezentanților Arhiepiscopiei Tomisului, dar și proteste ale unor enoriași care s-au opus desființării lăcașului. În septembrie, mai mulți susținători ai bisericii au încercat să împiedice mutarea acesteia.