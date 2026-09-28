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Șofer inconștient prins băut la volan, în miez de noapte, la Murfatlar

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 12:38

Polițiștii l-au oprit pe bărbat pentru un control de rutină pe Calea București

Un incident care ar fi putut avea consecințe grave în trafic a fost evitat la limită de polițiștii constănțeni.

În cursul nopții, agenții rutieri au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe Calea București, pe raza localității Murfatlar. La volan se afla un bărbat care le-a atras imediat atenția oamenilor legii prin comportamentul său suspect, specific persoanelor care au consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan pentru a conduce pe drumurile publice.

Dosar penal pentru conducere sub innfluenta lcoolului

În urma discuțiilor preliminare, polițiștii au decis să îl testeze pe șofer cu aparatul etilotest.

Suspiciunile agenților s-au confirmat imediat: rezultatul a indicat o concentrație de alcool pur în aerul expirat peste limita legală admisă.

Conform procedurilor în vigoare, conducătorul auto a fost ulterior condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

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