Vreme extremă la mare. O stațiune a fost complet inundată

Publicat 21 iul. 2026, 20:12 Sursă Realitatea PLUS

Vreme extremă a creat probleme și pe litoral, acolo unde din cauza ploilor stațiunea Eforie Sud a fost inundată. Străzile s-au transformat în adevărate râuri. Canalizările nu au mai făcut față și toată apa s-a revărsat pe șosea.

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