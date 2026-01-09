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Un val de frig acoperă România: temperaturi de până la –20,7°C. De ce vestul țării a fost mai rece decât estul
Un val de frig acoperă România: temperaturi de până la –20,7°C. De ce vestul țării a fost mai rece decât estul
De ce vestul țării a fost mai rece decât estul
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