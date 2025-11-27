Advertising
Social· 2 min citire
Guvernul pune taxă pe orice, vom plăti inclusiv pentru cușca animalelor
Guvernul pune taxă pe orice, vom plăti inclusiv pentru cușca animalelor
„Nu mai lătra că-ți ia cușca!”
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:41Radu Drăgușin, oficial la Fiorentina! Mutarea poate ajunge la aproape 19 milioane de euro
- 14:21Cum a reușit un bărbat să ia credite în numele unui ieșean folosind date personale luate de pe internet
- 13:35Fost polițist, dependent de păcănele, arestat după ce ar fi organizat controale rutiere false
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News