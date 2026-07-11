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Vremea pe litoral, 11 iulie: apa mării are 24-25 de grade. Recomandările salvamarilor pentru turiști

Plajă Eforie Nord

Plajă Eforie Nord

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat11 iul. 2026, 09:54
SursăRealitatea.Net

Salvamarii din Eforie Nord anunță condiții ideale pentru o zi petrecută la mare. Sâmbătă, temperatura aerului va ajunge la 28 de grade Celsius, iar apa mării are între 24 și 25 de grade. Turiștii sunt sfătuiți însă să țină cont de câteva recomandări.

Salvamarii din Eforie Nord au transmis, sâmbătă dimineață, că turiștii se pot bucura de condiții excelente pentru plajă și baie în mare. Potrivit acestora, temperatura apei mării este de aproximativ 24-25 de grade Celsius, iar în aer sunt prognozate valori de până la 28 de grade.

„Eforie vă spune «Bună dimineaţa!» Salvamarii şi soarele sunt deja la datorie. Marea are aproximativ 24-25°C, iar în aer se anunţă în jur de 28°C. O zi numai bună de plajă!”, au transmis salvamarii pe pagina oficială de Facebook.

Totodată, aceștia le recomandă turiștilor să respecte regulile de siguranță pentru a evita incidentele în timpul băii în mare.

Salvamarii îi sfătuiesc pe cei care ajung pe litoral să înoate doar în zonele supravegheate, să îi supravegheze permanent pe copii și să nu neglijeze hidratarea și folosirea produselor de protecție solară, în contextul temperaturilor ridicate și al expunerii îndelungate la soare.

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