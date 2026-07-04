Premierul interimar, mesaj de Ziua Independenței SUA: „Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 11:56

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, subliniind importanța relației strategice dintre România și SUA și rolul acesteia în consolidarea securității și dezvoltării țării.

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