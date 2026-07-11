Noapte de foc pentru salvamontiști: 13 persoane recuperate de pe munte în ultimele 24 de ore

Publicat 11 iul. 2026, 10:47 Sursă Realitatea.Net

Zi plină pentru echipele de intervenție în masivele montane. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat o succesiune de 12 apeluri de urgență în ultimele 24 de ore, salvatorii montani fiind solicitați să intervină contracronometru pentru recuperarea mai multor turiști aflați în dificultate.

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