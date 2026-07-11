Accident pe drumul spre mare! Doi copii, răniți după impactul dintre trei mașini: coloană de 7 kilometri

Publicat 11 iul. 2026, 11:35 Actualizat 11 iul. 2026, 11:41 Sursă Realitatea.Net

Un accident în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs sâmbătă pe Autostrada A2 București-Constanța, în zona localității Cernavodă. Din cele nouă persoane care se aflau în autoturisme, doi copii – de 5 şi 16 ani – au fost răniţi, fiind transportaţi la spital. Circulația se desfășoară cu restricții pe sensul de mers către litoral.

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