Live TikTok
Actualitate· 1 min citire

Accident pe drumul spre mare! Doi copii, răniți după impactul dintre trei mașini: coloană de 7 kilometri

Accident A2

Accident A2

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat11 iul. 2026, 11:35
Actualizat11 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea.Net

Un accident în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs sâmbătă pe Autostrada A2 București-Constanța, în zona localității Cernavodă. Din cele nouă persoane care se aflau în autoturisme, doi copii – de 5 şi 16 ani – au fost răniţi, fiind transportaţi la spital. Circulația se desfășoară cu restricții pe sensul de mers către litoral.

UPDATE - ”S-au identificat două victime minore conştiente (5 ani sex feminin şi 16 ani sex masculin) din 9 persone implicate”, a transmis ISU Constanţa.

Victimele vor fi transportate împreună cu aparţinătorii la Cernavodă de către ambulantele SMURD şi SAJ.

Pe durata intervenţiei traficul a fost oprit, iar Centrul Infotraficf anunţă că în zonă s-a format coloană de autovehicule în direcţia către Constanţa de aproximativ 7 kilometri.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs sâmbătă pe Autostrada A2 București–Constanța, la kilometrul 160, în dreptul localității Cernavodă.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în urma impactului două persoane au fost rănite și urmează să fie evaluate medical de echipajele de intervenție sosite la fața locului.

Din cauza accidentului, circulația rutieră este restricționată pe banda a doua a sensului de mers București–Constanța.

Polițiștii anunță că valorile de trafic sunt în creștere, iar în zonă s-a format o coloană de autovehicule pe direcția către litoral, în contextul deplasărilor specifice sfârșitului de săptămână.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de trafic pentru a evita producerea altor incidente.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Cernavodăautostrada soareluiaccident A2trafic ingreunat

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe