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Constănțean reținut după ce a dat lovitura în Cehia. Bijuterii și telefoane furate de 150.000 de euro

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 10:07

Un bărbat din Constanța a prădat mai multe magazine de lux din străinătate, provocând pagube uriașe.

Un cetățean român, originar din județul Constanța, a intrat în vizorul autorităților internaționale după ce a fost implicat într-o serie de spargeri spectaculoase comise pe teritoriul Cehiei. Potrivit primelor informații, individul s-a specializat în furturi din magazine de lux, de unde a reușit să sustragă bunuri de o valoare uriașă, cauzând un prejudiciu semnificativ.

O pradă impresionantă pe piața neagră

Bărbatul a vizat cu predilecție locații exclusiviste, axându-se pe obiecte de mare valoare, care sunt ușor de transportat și de valorificat. Acesta a reușit să fure numeroase bijuterii din aur, precum și telefoane mobile de ultimă generație.

Valoarea totală a bunurilor sustrase este estimată de anchetatori la impresionanta sumă de 150.000 de euro. Acțiunile sale nu au rămas, însă, fără ecou, forțele de ordine din Cehia demarând o amplă operațiune pentru prinderea sa și recuperarea pagubei.

Colaborarea dintre polițiștii români și cei străini a fost esențială în acest caz, autoritățile reușind să strângă probe solide împotriva constănțeanului. Individul urmează acum să răspundă penal pentru faptele sale, riscând o pedeapsă aspră cu închisoarea, conform legislației, pentru furt calificat la nivel internațional.

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