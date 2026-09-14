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Constănțean reținut după ce a dat lovitura în Cehia. Bijuterii și telefoane furate de 150.000 de euro
FOTO: Arhivă
Un bărbat din Constanța a prădat mai multe magazine de lux din străinătate, provocând pagube uriașe.
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