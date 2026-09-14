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Acțiune în forță a polițiștilor. Amenzi de zeci de mii de lei în județul Constanța

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 10:42

Peste 100 de sancțiuni au fost aplicate în Constanța, Medgidia și Mangalia

Polițiștii constănțeni au organizat o razie de proporții în mai multe zone cheie din județ, vizând în special municipiile Constanța, Medgidia și Mangalia. Acțiunea a avut ca scop principal creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea faptelor cu violență și descurajarea comportamentelor antisociale, dar și depistarea șoferilor care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Controale masive pentru siguranța cetățenilor

În urma activităților intense desfășurate pe parcursul unei singure zile, forțele de ordine au legitimat sute de persoane și au oprit pentru verificări un număr impresionant de autovehicule. Rezultatele nu au întârziat să apară: polițiștii au aplicat aproape 100 de sancțiuni contravenționale celor care au încălcat prevederile legale.

Valoarea totală a amenzilor acordate se ridică la 33.000 de lei. Pe lângă amenzile aplicate, au fost reținute și permise de conducere și au fost retrase certificate de înmatriculare pentru neregulile tehnice constatate. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu efective mărite.

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