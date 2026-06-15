Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a mutat criza financiară asupra cetățenilor și firmelor românești”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iun. 2026, 17:36

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a explicat luni, într-o conferință de presă, cum fosta coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a recurs la inflație pentru a pasa criza financiară care acționa asupra bugetului statului asupra cetățenilor și asupra firmelor din România.

Distribuie articolul