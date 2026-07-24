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Politica· 1 min citire

Monica Anisie demască adevărata problemă a lui Ilie Bolojan: nu acceptă opinii diferite

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat24 iul. 2026, 07:44
Actualizat24 iul. 2026, 07:53
SursăRealitate Plus

Monica Anisie, unul dintre președinții liberali de frunte demiși pentru că se opun lui Ilie Bolojan, l-a atacat dur pe actualul lider al partidului. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Anisie a spus că acțiunile acestuia sunt determinate de faptul că, pur și simplu, nu acceptă opinii diferite.”

Monica Anisie a relatat că încă din momentul în care „s-a anunțat Guvernul Bolojan", mai mulți liberali vechi s-au plâns că nu se mai simt reperzentați la nivelul conducerii decât de Cătălin Predoiu și că din acel moment au început și problemele legate de exprimarea liberă a opiniilor.

Tocmai de aceea, spune Anisie, susținerea unei platforme interne este esențială, deoarece reprezintă „un cadru de dezbatere, de exprimare liberă”, în condițiile în care „nu ne-am exprimat liber în forurile naționale”.

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