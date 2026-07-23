AUR reia apelul pentru reducerea TVA la carburanți: România trebuie să protejeze economia înainte ca scumpirile să lovească din nou

Suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta CPC reprezintă un nou semnal de alarmă pentru România și confirmă ceea ce AUR avertiza încă din luna martie: securitatea energetică a țării este fragilă, iar orice șoc extern se va traduce rapid prin creșterea prețurilor la carburanți și, implicit, prin noi scumpiri în întreaga economie.
În acest context, Alianța pentru Unirea Românilor solicită ca proiectul de lege depus încă din luna martie privind reducerea TVA la carburanți, tocmai pentru a proteja românii de efectele unor astfel de crize internaționale, să fie pus în dezbatere și supus votului în sesiunea extraordinară ce va avea loc săptămâna viitoare.
Astăzi vedem cât de necesară este această măsură. Oprirea livrărilor de țiței din Kazahstan afectează direct aprovizionarea celei mai mari rafinării din România și riscă să genereze noi majorări de prețuri. Aceste scumpiri nu se vor opri la pompă. Ele vor ajunge în costurile transportatorilor, ale agricultorilor, ale antreprenorilor și, în final, în prețul alimentelor, al serviciilor și al tuturor bunurilor cumpărate de români.
Tocmai de aceea, AUR a propus un mecanism prudent, limitat în timp și autoreglabil: TVA de 5% în primele trei luni, apoi 9%, dezactivare automată odată cu normalizarea cotațiilor petrolului, clauză „sunset” de 24 de luni și solicitarea unei derogări în temeiul art. 395 din Directiva 2006/112/CE, în linie cu soluțiile fiscale temporare adoptate de mai multe state membre în contextul crizei energetice din 2022. Măsura ar genera economii estimate între 600 și 1.200 de lei anual pentru fiecare gospodărie.
Românii plătesc astăzi peste 60% din prețul unui litru de carburant sub formă de taxe și accize. Ceea ce este cel mai reprobabil este că TVA se aplică la prețul care le include pe toate celelalte, inclusiv acciza. Practic, taxă la taxă. Nu este normal ca statul să profite de fiecare criză internațională pentru a încasa mai mulți bani la buget, în timp ce cetățenii și companiile suportă întreaga povară a scumpirilor.
AUR solicită tuturor partidelor parlamentare să trateze această inițiativă legislativă cu responsabilitate și să nu o blocheze din considerente politice. Într-un moment în care presiunea asupra prețurilor se accentuează, România are nevoie de măsuri rapide care să protejeze cetățenii și economia națională, nu de pasivitate și explicații tardive.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026