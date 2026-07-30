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Actualitate· 1 min citire
Intervenție de urgență în Pitești! Un bebeluș a rămas captiv într-un autoturism din cauza unei defecțiuni
Poliție
Un sugar a fost salvat de polițiștii locali din Pitești, după ce a rămas blocat într-un autoturism încuiat din cauza unei defecțiuni tehnice. Incidentul s-a petrecut joi seară, în apropierea unui restaurant de pe Bulevardul Republicii.
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