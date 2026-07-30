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Zendaya a furat toate privirile la premiera noului „Spider-Man”! Rochia inspirată de pânza de păianjen a făcut senzație

Zendaya

Zendaya

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 18:56

Zendaya și Tom Holland au fost în centrul atenției la premiera londoneză a filmului „Spider-Man: Brand New Day”, marcând una dintre primele apariții publice după ce au confirmat că sunt căsătoriți.

Actrița, în vârstă de 29 de ani, revine în rolul lui MJ și a impresionat pe covorul roșu într-o rochie albă creată de designerul Tamara Ralph. Ținuta, cu un decolteu adânc și un model argintiu inspirat de pânza de păianjen, a fost completată de bijuterii cu diamante și o coafură cu bucle lejere, potrivit Daily Mail.

Tom Holland, în vârstă de 30 de ani, a optat pentru un costum într-o nuanță de mov închis, accesorizat cu o broșă în formă de păianjen, un detaliu care face trimitere la celebrul personaj pe care îl interpretează în franciză.

Cei doi actori s-au cunoscut în 2016, pe platourile de filmare ale producției „Spider-Man: Homecoming”, iar aproape zece ani mai târziu revin împreună pe marele ecran în cel mai nou film al seriei, de această dată și în calitate de soț și soție.

La evenimentul organizat la Londra au participat și alte nume cunoscute din lumea showbizului, printre care Florence Pugh, Myleene Klass, Laura Whitmore și Lottie Moss.

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