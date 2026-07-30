Constanța pregătește noi reguli pentru taximetriști: tarif maximal de 7,48 lei/km, ținută obligatorie și amenzi de până la 5.000 de lei

Primăria Municipiului Constanța a publicat, pe 29 iulie 2026, proiectul noului regulament pentru organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi. Documentul propune majorarea tarifelor maximale, reducerea numărului de autorizații, introducerea unor obligații suplimentare pentru taximetriști și amenzi de până la 5.000 de lei.
Tariful maxim ar urma să ajungă la 7,48 lei pe kilometru
Cea mai importantă modificare privește tariful maxim pentru transportul de persoane, care ar urma să crească de la 3,50 la 7,48 lei pe kilometru. Noul plafon este de peste două ori mai mare decât cel aflat în prezent în vigoare. Pentru transportul de bunuri, tariful maxim va porni de la 14 lei pe kilometru.
Proiectul prevede și reducerea numărului maxim de autorizații pentru transportul de persoane. În locul celor 1.600 de autorizații prevăzute în prezent, noul regulament stabilește un plafon de 1.183. Totodată, în municipiul Constanța vor funcționa 150 de stații de taxi, repartizate pe întreg teritoriul orașului.
Ținută obligatorie și reguli noi pentru taximetriști
Taximetriștii vor trebui să aibă un comportament civilizat și preventiv față de clienți, partenerii de trafic și organele de control. Regulamentul introduce și o ținută vestimentară obligatorie, formată din pantaloni lungi și cămașă în culori neutre, iar în perioada 1 iunie – 15 septembrie va fi permis tricoul polo. În funcție de anotimp, șoferii vor purta și sacou sau vestă, în timp ce șorturile, maiourile și șlapii vor fi interzise.
Șoferii vor avea obligația să mențină autoturismele curate atât la interior, cât și la exterior. Aceștia nu vor putea efectua reparații sau operațiuni de spălare pe domeniul public ori în stațiile de taxi și nu vor putea păstra documentele sau bunurile personale ale clienților drept garanție.
Regulamentul interzice folosirea unui limbaj nepotrivit, staționarea în stațiile destinate transportului public, purtarea convorbirilor telefonice în timpul curselor și fumatul în interiorul taxiului. Printre obligațiile prevăzute se mai numără folosirea stației radio din dotarea autoturismului pe durata programului, eliberarea bonului fiscal la finalul fiecărei curse și difuzarea exclusivă a muzicii comerciale, la un volum rezonabil.
Amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei
Proiectul înăsprește semnificativ regimul sancțiunilor. Pe lângă contravențiile prevăzute de Legea nr. 38/2003, regulamentul introduce amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru așteptarea clienților în afara locurilor special amenajate, efectuarea transportului cu autorizația suspendată și nerespectarea obligației ca taxiurile să fie vopsite integral în galben.
Aceleași amenzi sunt prevăzute pentru folosirea unor autovehicule grav avariate și practicarea altor tarife decât cele afișate. Sancțiunile vor putea fi aplicate și pentru montarea ecusoanelor taxi cu bandă magnetică, lipsa ecusoanelor sau inscripționarea acestora cu date incorecte.
Amenzi între 1.000 și 5.000 de lei vor putea fi aplicate și pentru neanunțarea autorităților cu privire la încetarea contractelor dintre dispecerate și transportatori, nerespectarea prevederilor referitoare la tarife și la afișarea acestora, precum și pentru aplicarea necorespunzătoare a denumirii dispeceratului pe autoturisme.
În regulamentul aflat în vigoare, amenzile locale sunt cuprinse, în funcție de abatere, între 300 și 500 de lei, între 400 și 600 de lei sau între 500 și 700 de lei. Administrația locală justifică majorarea prin intrarea în vigoare a OUG nr. 7/2026, act normativ care a crescut de la 2.500 la 5.000 de lei plafonul maxim al amenzilor ce pot fi stabilite de consiliile locale.