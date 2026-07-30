Live TikTok
Politica· 1 min citire

Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică! SUA au bombardat ținte militare din Iran

Război Orientul Mijlociu/Profimedia

Război Orientul Mijlociu/Profimedia

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net

Statele Unite au lansat miercuri seară o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte militare din Iran, ca răspuns la tentativa Teheranului de a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), operațiunea a durat aproximativ două ore și a vizat infrastructura militară iraniană.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a finalizat o serie „intensă” de lovituri aeriene asupra Iranului, precizând că acestea au fost lansate ca răspuns la atacurile cu rachete pe care Teheranul ar fi încercat să le desfășoare împotriva bazelor americane din regiune la începutul acestei săptămâni.

Atac SUA/ Foto: CENTCOM

Potrivit comunicatului oficial, operațiunea a început la ora 20:00 EDT (00:00 GMT) și s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ două ore.

CENTCOM a transmis că atacurile au vizat centre de comandă militare, instalații de rachete și drone, posturi de supraveghere și apărare de coastă, precum și capacități maritime ale Iranului.

Oficialii americani au acuzat Iranul că a lansat un „atac surpriză” în noaptea de marți asupra bazelor SUA din Orientul Mijlociu, însă au precizat că toate rachetele ar fi fost interceptate cu succes, fără a oferi informații privind eventuale victime sau pagube.

Până în prezent, Washingtonul nu a făcut publice detalii suplimentare despre amploarea operațiunii sau rezultatele loviturilor. De asemenea, autoritățile iraniene nu au reacționat oficial la atacurile anunțate de armata americană.

Noua operațiune militară marchează o escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, pe fondul incidentelor recente care au implicat forțele americane desfășurate în Orientul Mijlociu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atacuriorientul mjlociurazboisuairanTeheran

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe