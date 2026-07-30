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Percheziții de amploare la Consiliul Județean Constanța. Procurorii verifică afacerile omului lui Ilie Bolojan

Percheziții Constanța

Percheziții Constanța

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat30 iul. 2026, 09:43
Actualizat30 iul. 2026, 09:55
SursăRealitatea PLUS

Procurorii Parchetului General desfășoară joi percheziții la Consiliul Județean Constanța, într-o anchetă care l-ar viza pe președintele instituției, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Verificările privesc mai multe afaceri aflate în atenția procurorilor.

Sursele citate susțin că perchezițiile se desfășoară în cadrul a două dosare distincte. Până în acest moment nu au fost prezentate informații despre cel de-al doilea dosar. Unul dintre acestea ar avea legătură cu dosarul în care sunt arestați preventiv foștii procurori Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Gigi Valentin Ștefan a fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar cei doi sunt cercetați într-o amplă anchetă de corupție instrumentată de Parchetul General.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii oficiale despre obiectul exact al perchezițiilor desfășurate la Consiliul Județean Constanța. De asemenea, nu au fost comunicate informații despre eventualele acuzații formulate în acest dosar. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească toate împrejurările și eventualele responsabilități. Informațiile oficiale și măsurile care vor fi dispuse în cauză urmează să fie comunicate ulterior.

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