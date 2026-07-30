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Actualitate· 1 min citire
MApN a detectat o țintă aeriană la frontiera cu Ucraina; mesaj RO-Alert transmis în județul Tulcea
Mesaj RO-ALERT
Publicat30 iul. 2026, 10:16
Sursărealitatea.net
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
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