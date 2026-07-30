Bolojan: România va continua să fie principalul susţinător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene

Publicat 30 iul. 2026, 14:34 Sursă realitatea.net

România va continua să fie principalul susţinător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziţie experienţa acumulată ca stat membru şi acordând un sprijin politico-diplomatic, a declarat, joi, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan după discuţiile cu noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la Bucureşti.

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