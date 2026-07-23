Protest al angajaților ARSVOM de la Constanța

Potrivit protestatarilor, nave din dotarea ARSVOM nu pot interveni pentru că au documentele de navigație expirate.
Câteva zeci de angajați ai Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au protestat, joi, în fața sediului societății, fiind nemulțumiți de salariile mici, de reducerea numărului personalului de pe navele de intervenție, dar și de lipsa investițiilor pentru buna desfășurare a activității.
Principala nemulțumire a protestatarilor o reprezintă salariile mici, acestea ajungând în medie la 4.000 de lei net lunar.
'Suntem nemulțumiți, în primul rând, de scăderea indicelui de ierarhizare în noua lege a salarizării, asta înseamnă că vor scădea și mai mult salariile (...). Am cerut niște salarii astfel încât să nu venim degeaba la muncă. Sunt salarii în medie de 4.000 de lei în mână. Sau 4.300 - 4.400 la personal ambarcat, dacă luăm în calcul că avem componenta de alimente care se dă în bani, pentru că nu avem bucătar și oamenii își cumpără alimente', a spus vicepreședintele sindicatului de la ARSVOM, Robert Robescu.
Potrivit acestuia, s-a ajuns ca pe o navă care face salvare pe mare să lucreze doar doi oameni din șase - personal care ar fi trebuit să constituie un echipaj de siguranță.
'Personalul nu este suficient, pentru că navele au fost făcute în Estonia, producătorul a spus șase inși - echipajul de siguranță. Autoritatea Navală Română (ANR) a decis că se poate și cu cinci, deoarece unul era, cred că era IT-ist (...), iar în martie anul acesta am constatat că s-a ajuns la doi oameni, pe o navă care se duce să facă salvare. Unul conduce nava, unul are grijă de motoare, iar de salvat se ocupă Dumnezeu', a declarat Robescu.
Referitor la intervenția ARSVOM în cazul incendiului de pe nava Gas Lisbon, acesta a spus: 'Colegii mei mi-au semnalat, la Sulina, că dacă nu aveau și marinari mai zdraveni printre cei salvați, nu puteau să își ducă la îndeplinire salvarea'.
'Cum să fie intervenția? Pleci 0:30 dimineața, te întorci la 5, cu 17 marinari - unul cu arsuri grave pentru că a inhalat fum și alți doi în stare gravă. Întâmplător au fost trei persoane pe navă, pentru că de obicei s-a redus la două persoane, (...). S-au salvat cu dificultate, primii doi-trei care au urcat au ajutat și la salvarea celorlalți. (...) Suntem oameni destul de bine pregătiți, nu a fost haos, dar da, a fost un haos logistic', a afirmat Robert Robescu.
Potrivit protestatarilor, nave din dotarea ARSVOM nu pot interveni pentru că au documentele de navigație expirate.
'Unele dintre navele astea frumoase pe care le vedeți nu au acte, nu au acte pentru că statul român nu a băgat mâna în buzunar. (...) Hercules este apt, dar încet-încet își va pierde documentația. (...) Nava Brizo este perfect funcțională și putem interveni, dar nu avem documente de navigație. Este exact ca o mașină care nu are Inspecția Tehnică Periodică', au mai spus aceștia.
Cu privire la distrugerile provocate la sediul ARSVOM în urma exploziei de luna trecută a unei drone maritime în Portul Constanța, Robescu a afirmat că nu s-au alocat fondurile necesare reabilitării.
'Nu s-a reabilitat deloc, singura chestie este că am făcut noi curățenie și am montat niște policarbonat ca să poată colegele noastre să-și desfășoare activitatea - la parter vorbim de serviciul de personal, la etaj contabilitatea', a declarat reprezentantul sindicatului din cadrul ARSVOM. AGERPRES