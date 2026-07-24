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Franța activează Mecanismul de Protecție Civilă al UE, după extinderea incendiilor din Gironde și evacuarea a 20.000 de persoane
Incendii Franța
Publicat24 iul. 2026, 07:49
Actualizat24 iul. 2026, 08:14
SursăRealitatea.net
Franța a cerut activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, după ce incendiile de vegetație din sud-vestul țării au scăpat de sub control. Cele mai grave probleme sunt în regiunea Gironde, unde mii de oameni au fost evacuați, iar suprafețe întinse de teren au fost distruse de flăcări.
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