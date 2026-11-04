Mesajul României pentru SUA după vizita lui Elbridge Colby: cheltuieli militare mai mari și o prezență americană consolidată
Nicușor Dan, Elbridge Colby
România își reafirmă angajamentul față de parteneriatul strategic cu Statele Unite și susține consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Negre.
Mesajul a fost transmis miercuri, 4 noiembrie 2026, după întâlnirile președintelui Nicușor Dan și ale ministrului de Externe, Dan Neculăescu, cu Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apărare.
Discuțiile de la București au vizat securitatea regională, amenințările generate de războiul din Ucraina și viitorul cooperării dintre România și SUA. Oficialii români au subliniat importanța unei prezențe americane mai puternice și au transmis că țara noastră își majorează contribuția la apărarea colectivă a NATO.
Nicușor Dan: România se confruntă cu amenințări majore
După întrevederea de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a explicat că discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și necesitatea unei acțiuni comune a aliaților pentru a răspunde riscurilor din regiune.
Șeful statului a atras atenția asupra amenințărilor hibride cu care se confruntă România, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime și campanii de dezinformare.
„România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj, până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare”, a transmis Nicușor Dan.
Președintele a descris Marea Neagră drept una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, în contextul escaladării tensiunilor și al efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Totodată, acesta a subliniat că România alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor, inclusiv pentru protejarea libertății de navigație și a infrastructurii energetice critice.
România își dorește o prezență americană mai puternică
În cadrul întâlnirii, Nicușor Dan i-a mulțumit oficialului american pentru contribuția Statelor Unite la securitatea României și a reafirmat angajamentul țării noastre față de Parteneriatul Strategic bilateral.
„O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”, a transmis președintele.
Potrivit unor informații publicate de presa românească, în discuții ar fi fost abordată și posibilitatea ca România să suporte anumite costuri suplimentare pentru menținerea sau suplimentarea efectivelor americane de pe teritoriul său. Aceste informații au fost atribuite unor surse oficiale, iar detaliile unei eventuale înțelegeri nu au fost anunțate public.
Decizia privind viitoarea prezență militară americană în Europa urmează să fie analizată de administrația de la Washington.
România își majorează cheltuielile pentru apărare
Și ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, s-a întâlnit cu Elbridge Colby. Discuțiile de la sediul MAE au vizat cooperarea bilaterală în domeniul securității, situația din regiunea Mării Negre și consolidarea NATO.
Șeful diplomației române a afirmat că România își intensifică implicarea în ceea ce a numit „NATO 3.0”, inclusiv prin creșterea cheltuielilor pentru apărare.
„România și-a majorat cheltuielile pentru apărare în vederea dezvoltării capacităților militare și a creșterii nivelului de pregătire”, a transmis Dan Neculăescu.
Conceptul „NATO 3.0”, promovat de Elbridge Colby, presupune o împărțire mai echilibrată a responsabilităților între Statele Unite și aliații europeni. În această viziune, statele europene trebuie să își asume un rol mai important în apărarea continentului, în timp ce Washingtonul își reevaluează prioritățile militare globale.
Ce urmează după vizita oficialului american
Vizita lui Elbridge Colby are loc într-un moment în care administrația americană analizează modul în care sunt distribuite trupele și resursele militare ale SUA în Europa.
Potrivit unor surse citate de presa românească, oficialul american ar urma să prezinte conducerii Pentagonului mai multe scenarii privind prezența militară americană pe continent, iar o decizie la nivelul administrației de la Washington este așteptată în luna decembrie.
Pentru România, menținerea unei prezențe americane consistente reprezintă o prioritate de securitate, în special în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre și al războiului din Ucraina.
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