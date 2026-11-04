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Actualitate· 1 min citire

Bărbat reținut în Constanța pentru distrugerea unui autoturism și furtul plăcuțelor

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 16:03

Polițiștii din Constanța au reținut, miercuri, 4 noiembrie 2026, un bărbat de 54 de ani cercetat pentru distrugere și furt calificat. Incidentul a avut loc în noaptea de 21 spre 22 octombrie.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Constanța au precizat că bărbatul a fost depistat în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Acțiunea a fost realizată de polițiștii din Secția 1 a Poliției municipiului Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2026, bărbatul a provocat distrugeri unui autoturism parcat pe o stradă din municipiu.

În același timp, suspectul a sustras ambele plăcuțe de înmatriculare ale vehiculului, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 5.000 de lei.

Măsuri dispuse

Pe baza probatoriului administrat, instanța a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Miercuri, 4 noiembrie 2026, acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale conform competențelor.

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