Bărbat reținut în Constanța pentru distrugerea unui autoturism și furtul plăcuțelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 16:03

Polițiștii din Constanța au reținut, miercuri, 4 noiembrie 2026, un bărbat de 54 de ani cercetat pentru distrugere și furt calificat. Incidentul a avut loc în noaptea de 21 spre 22 octombrie.

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