Liderii PSD au ieșit la atac după negocierile eșuate. Atac dur la adresa lui Bolojan: „Își bate joc de români!”

Tensiunile dintre PSD și PNL cresc după eșecul discuțiilor dintre partide și președintele Nicușor Dan. Liderii social-democrați au lansat mai multe atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că prelungește criza politică și că pune în pericol formarea unui nou Guvern, potrivit Realitatea PLUS.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că PNL, USR și UDMR ar fi interesați doar de funcții și ar urmări prelungirea crizei pentru a-și păstra pozițiile. Liderul social-democrat a spus că PSD nu acceptă să fie chemat doar pentru a oferi voturile necesare unei formule de guvernare.
„PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic”, a transmis Sorin Grindeanu.
Mesaj direct pentru Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu a încheiat postarea cu un mesaj direct către Ilie Bolojan. Liderul PSD a făcut trimitere la agențiile de rating și la situația economică a României, într-un context în care formarea noului Guvern este considerată esențială pentru stabilitate.
„Vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci!”, a transmis Sorin Grindeanu.
Reacțiile au continuat și din partea altor lideri social-democrați. Lia Olguța Vasilescu a distribuit mesajul președintelui PSD și a atacat, la rândul ei, USR. Aceasta a transmis că USR nu pleacă de la guvernare „nici dacă cineva dă cu apă fiartă pe ei”.
Claudiu Manda îl acuză pe Bolojan că l-ar fi mințit pe președinte
Un mesaj dur a venit și din partea lui Claudiu Manda. Social-democratul a susținut că Ilie Bolojan l-ar fi mințit de două ori pe președintele României. În acest context, Manda a acuzat că premierul interimar ar sabota țara într-un moment în care România are nevoie de instalarea unui nou executiv.
Potrivit acestuia, atragerea fondurilor europene depinde de formarea rapidă a Guvernului, iar blocajul politic ar pune presiune suplimentară pe România. Claudiu Manda susține că Ilie Bolojan „se joacă cu cheia guvernării” într-un moment sensibil pentru țară.
Adrian Câciu: „Bolojan își bate joc de România și de români”
Și Adrian Câciu a lansat acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul ministru a transmis că liderul liberal sfidează regulile politice și îl minte pe președintele României.
„Devine evident că Bolojan își bate joc de România și de români, îl minte pe Președintele României și sfidează pur și simplu orice elementar bun-simț politic!”, a transmis Adrian Câciu.
Atacurile venite din PSD arată adâncirea conflictului politic dintre social-democrați și liberali, în pline negocieri pentru formarea unui nou Guvern. În timp ce PSD acuză PNL, USR și UDMR că vor să păstreze funcțiile, social-democrații transmit că nu vor accepta o formulă de guvernare în care doar oferă sprijin parlamentar, fără asumarea responsabilității.