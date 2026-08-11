Nicușor Dan, discuție finală cu liderii coaliției pe Legea salarizării

Publicat 11 aug. 2026, 07:55 Sursă realitatea.net

Președintele Nicușor Dan va avea astăzi după-amiază discuția finală cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare. Ministrul Pîslaru avertizează că dacă proiectul de lege nu va fi dezbătut și adoptat de Parlament până pe 31 august, 770 milioane de euro din banii europeni ar rămâne blocate.

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