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Politica· 1 min citire
Claudia Fuentes Julio: Autorităţile ruse continuă să aplice tortura şi relele tratamente la scară largă
Război în Ucraina
Publicat11 aug. 2026, 10:13
Sursărealitatea.net
Prizonierii de război ucraineni s-au plâns că au fost torturaţi şi jumătate au fost supuşi violenţelor de natură sexuală, inclusiv violuri şi şocuri electrice aplicate zonelor intime.
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