Advertising
Politica· 1 min citire
Acuzații explozive la adresa lui Viktor Orban: „A mințit despre politica anti-migrație”
Viktor Orban
Acuzații de amploare au fost lansate la adresa premierului ungar Viktor Orban, după ce opoziția a susținut că guvernul de la Budapesta ar fi ascuns existența unei facilități destinate migranților, în timp ce oficial promova o politică fermă împotriva imigrației.
Citește și
- 17:29În culisele Summitului G7: Ana-Maria Păcuraru transmite exclusiv pentru REALITATEA PLUS
- 17:01Reacție neașteptată a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea în rolul de prim-ministru: „Întrebați-l pe Băsescu”
- 16:03Zelenski îi lansează o invitație directă lui Putin la summitul G7: „Este o ocazie foarte bună să ne întâlnim”
- 15:42Ciprian Ciucu lansează acuzații grave din Singapore: „PNL este supus unei tentative de puci”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News