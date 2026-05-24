Traficul din Constanța, paralizat de o ploaie torențială, iar șoferii blocați au început să danseze

Traficul rutier în zona Portului Tomis a fost blocat sâmbătă seară, 23 mai 2026, imediat după începerea unei ploi torențiale severe în județul Constanța.

Municipiul Constanța s-a aflat sub avertizare de cod galben de vreme rea, emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Însă, chiar și în acest context, mai mulți oameni au ieșit din mașini și au început să danseze în stradă, în ciuda vremii rele.