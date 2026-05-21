Seism produs în sudul Italiei. Cutremurul de joi dimineață a fost urmat de o replică

Un cutremur de magnitudinea 4,4 s-a produs joi dimineață în sudul Italiei, fiind resimțit în zona metropolitană Napoli. Seismul a avut loc la ora locală 05:50 (03:50 GMT), la o adâncime redusă, de aproximativ trei kilometri.

Potrivit informațiilor disponibile, epicentrul a fost localizat în apropiere de Golful Pozzuoli, localitate aflată pe litoral și inclusă în aria metropolitană a orașului Napoli.

La câteva minute după mișcarea tectonică principală, mai exact la ora 05:57, a fost înregistrată și o replică de intensitate mai redusă.

Zona Campi Flegrei rămâne în atenția specialiștilor din cauza activității geologice intensificate din ultimii ani. Regiunea vulcanică este considerată una dintre cele mai atent monitorizate din Europa, după ce emisiile de gaze din magma aflată în subteran au crescut presiunea asupra scoarței terestre, fenomen care poate duce la apariția fisurilor și la intensificarea activității seismice.

Campi Flegrei este cunoscută inclusiv pentru o erupție majoră produsă în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, despre care cercetătorii spun că a avut efecte importante asupra climei la nivel global.