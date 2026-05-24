Secția de Pediatrie a Spitalului Mangalia s-a închis în prag de sezon estival

Secția de Pediatrie a Spitalului Mangalia s-a închis, fiindcă toți medicii sunt în concediu.

Alina Dan, managerul Spitalului Municipal Mangalia a declarat pentru News.ro că în acest moment activitatea Secţiei de Pediatrie este suspendată temporar, pentru o perioadă de trei luni, din cauza lipsei de medici. Trei medici sunt în concediu de creştere a copilului, singurul medic operaţional fiind acum în concediu fără plată, pentru o perioadă de trei luni. Managerul unităţii sanitare spune că pacienţii pediatrici pot fi consultaţi în continuare în camera de gardă a spitalului de către medicii care asigură liniile de gardă, iar dacă starea celor care ajung aici este gravă şi necesită consult de specialitate, sunt trimişi cu ambulanţa la Spitalul Judeţean Constanţa.

Spitalul are un deficit de pediatri

„Din păcate suntem într-un deficit foarte mare de medici pediatri, în momentul de faţă avem operaţional un singur medic pediatru, din cei 4 angajaţi ai spitalului, 3 se află în concediu de creştere a copilului, singurul medic rămas iniţial şi-a înaintat o demisie, a acuzat nişte probleme personale, probleme de sănătate cu copilul, ulterior, în urma unor discuţii şi negocieri şi tratative am reuşit să cădem de comun acord să fie un concediu fără plată pe o perioadă de trei luni, ulterior să revină în cadrul spitalului.

Secţia este o secţie cu 40 de paturi de internare continuă. Micuţii pacienţi care se prezintă ori în gardă ori la cabinetul de Ambulatoriu de pediatrie, dacă necesită internare, să urce pe Secţia de pediatrie. Adresabilitatea în extra sezon este foarte scăzută, părinţii preferă să vină în linia de gardă cu pacienţii şi în regim de urgenţă să consultăm micuţii, să le eliberăm o reţetă şi ulterior să mai vină pentru un consult după perioada de tratament.