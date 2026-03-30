Pavilionul Expozițional din Constanța, în pragul demolării. Expertiza indică probleme grave de structură și teren

Pavilionul Expozițional din Constanța, unul dintre cele mai importante spații pentru evenimente din oraș, riscă să fie demolat, după ce mai multe expertize recente au scos la iveală probleme serioase de siguranță.

otrivit declarațiilor făcute de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, clădirea se află într-o stare avansată de degradare, iar o expertiză preliminară indică inclusiv posibilitatea demolării.

Principala problemă nu este doar construcția în sine, ci terenul pe care aceasta este amplasată. Specialiștii atrag atenția că malul lacului din zonă se scufundă, ceea ce afectează stabilitatea întregii clădiri și crește riscul unor incidente.

Situația este cu atât mai gravă cu cât, la ultimul eveniment organizat în pavilion, au fost semnalate incidente — inclusiv desprinderea unor elemente de construcție, semn clar al degradării structurale.

Autoritățile iau în calcul mai multe scenarii: de la reabilitare parțială până la demolare totală, în funcție de concluziile finale ale expertizei care urmează să fie analizată oficial în perioada imediat următoare.

De altfel, încă din începutul anului 2026, Consiliul Județean a demarat o expertiză tehnică amplă pentru a evalua siguranța construcției, semn că problemele erau cunoscute de mai mult timp.

Pavilionul Expozițional din Constanța, situat în zona Parcului Tăbăcărie, a găzduit ani la rând târguri, expoziții și evenimente importante, fiind un punct de referință pentru viața economică și socială a orașului.

În prezent, însă, clădirea a devenit un risc, iar decizia finală va trebui să echilibreze costurile unei eventuale reabilitări cu siguranța publicului.