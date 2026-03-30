NATO interceptează a patra rachetă iraniană deasupra Turciei, pe fondul escaladării conflictulu
NATO a intervenit din nou pentru a intercepta o rachetă balistică lansată din Iran, după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al Turcia. Este al patrulea incident de acest tip de la declanșarea conflictului în regiune.
Anunțul a fost făcut luni de Ministerul Apărării de la Ankara, care a precizat că racheta a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale Alianței, desfășurate în estul Mediteranei.
Autoritățile turce nu au oferit detalii despre zona exactă în care a avut loc interceptarea și nici despre ținta posibilă a rachetei.
Situația rămâne tensionată în întregul Orient Mijlociu. Mai multe state din regiunea Golfului au raportat, la rândul lor, atacuri aeriene respinse în cursul aceleiași zile.
Astfel, Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat 27 de drone și 11 rachete balistice lansate din Iran, potrivit unui mesaj publicat de Ministerul Apărării pe platforma X.
Escaladarea vine în contextul conflictului izbucnit după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, care au amplificat tensiunile în regiune și au crescut riscul extinderii confruntărilor.
