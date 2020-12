Anul acesta DGASPC Constanța a lansat o campanie foarte frumoasă intitulată „Moș Crăciun face schimb de cadouri! Pune faptele bune în lumina Sărbătorilor!Ajută-i să creadă în minuni!“ destinată copiilor și adulților din centrele rezidențiale. Cum s-a născut această idee?

– Este o inițiativă a colegilor mei pe care am primit-o cu brațele deschise, o campanie prin care dorim implicarea întregii comunități de la malul mării pentru a aduce zâmbetul pe chipul tuturor persoanelor instituționalizate, pentru că în această perioadă a anului, fie copii, fie adulţi, cu toţii simțim măcar o fărâmă de bucurie când ne gândim la Sărbătoarea Crăciunului și la darurile de sub brad. Anul acesta a fost un an cu foarte multe provocări și schimbări destul de mari pentru beneficiarii noștri în contextul pandemiei de Covid-19. Cu toții am fost mevoiți să ne modificăm stilul de viață, să ne regândim și adaptăm viața de zi cu zi, iar copiii și adulții din centrele rezidențiale au simțit, probabil, cel mai profund toate aceste schimbări. Le este foarte dor de interacțiunea cu oamenii din jurul lor, cu persoanele care veneau, voluntar, să îțși petrească timp cu ei, le este dor de plimbările cu care erau obișnuiți, de excursii, de vacanțele la munte, de evenimentele la care participau. Prin intermediul acestei campanii am gândit că le putem demonstra că oamenii îi iubesc și fac gesturi frumoase pentru ei chiar dacă nu îi mai pot vedea și îmbrățișa. În plus, campania este și un bun prilej de a ne apropia și mai mult de comunitate; să devenim o carte deschisă pentru cei care doresc să ne cunoască mai bine,pe noi ca și instituție, ca domeniu de activitate, dar în special pe copiii și adulții noștri.

Cum se desfășoară această campanie exact?

Păi, este destul de simplu. Prin intermediul vostru, și vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul acordat în mediatizarea campaniei, oamenii pot citi scrisori cu dorințele beneficiarilor noștri către Moș Crăciun și pot ajuta la împlinirea lor. Este de fapt un schimb de cadouri între noi și ajutoarele Moșului pentru că nicio faptă bună nu va rămâne nerăsplătită. Cadourile pentru copiii și adulți noștri potfi aduse, personal, la un centru comercial din Bd. Aurel Vlaicu, începând de luni, 21 decmebrie, de la 10,00, până joi, iar ajutoarele Moșului vor primi în schimb decorațiuni de Crăciun, multe dintre ele unicat, lucrate manual de beneficiarii noștri. Scrisorile și detaliile campaniei se regăsesc și pe pagina de facebook a DGASPC Constanța, așa că vă așteptăm și în on-line să ne cunoașteți.

Care ar fi dea mai emoționantă scrisoare adresată lui Moș Crăciun?

E greu să răspund la această întrebare. Toate scrisorile sunt foarte emoționante, sunt scrise din suflet, cu cea mai mare încredere în faptul că Moș Crăciun există prin oamenii buni și darnici din jurul nostru. Îmi vin în minte acum câteva, spre exemplu, scrisoarea primită de la cei 7 copii din Locuința Protejată Victimele Violenței în Familie care îl rugau pe Moș Crăciun ca, anul acesta, să facă o excepție de la regulă și să le aducă și mămicilor cadouri pentru că au suferit foarte mult și au nevoie de un motiv să zâmbească așa cum o făceau altădată. Sau scrisoarea tinerilor cu dizabilități neuropsihomotorii de la centru Artemia din Techirghiol. Am să vă citesc puțin din ea pentru că este plină de dragoste și emoție: „Chiar dacă nu mai suntem copii, credem că Moș Crăciun poate face minuni acolo unde sunt oameni buni. Anul acesta, am dori să îți cerem ceva mai deosebit: adu-le, Moșule, celor din jurul nostru dragostea de care au nevoie pentru a fi uniți, credința în Dumnezeu pentru a avea speranță, înțelepciune spre a se ajuta unii pe alții, răbdare și toleranță cu nepuțintele semenilor, precum și pace în familie și în inimile lor, pentru că noi, Moșule, ne-am obișnuit să fim bucuroși atunci când cei de lângă noi sunt bucuroși, deoarece doar atunci când ei sunt împăcați și liniștiți putem trăi și noi aceleași sentimente și putem avea puterea de a zâmbi!“.

Neașteptată a fost scrisoarea unei adolescente de la Centrul de Plasament Ovidiu care l-a rugat pe Moș Crăciun să vorbească cu 2 profesori de limba română și logică să o ajute cu meditații, sau a unei fete care își dorește un set de culori acrilice fiind pasionată de artă și foarte talentată, de altfel.

Spuneai la început că pandemia a afectat și stilul de viață al beneficiarilor din centre. Cum au înțeles, mai ales copii, tot ceea ce se întâmplă acum?

Păi, în primul rând, libertatea lor de mișcare s-a redus foarte mult. Plimbările alături de educatori, excursiile, vizitele la obiectivele turistice din județ și nu numai, participarea la festivaluri și concursuri, toate aceste lururi…au fost schimbări majore, iar copiii și adulții de o potrivă au fost ajutați de personalul centrelor să înțeleagă că acum sănătatea lor se află pe primul loc și că avem timp să recuperăm tot ceea ce am pierdut anul acesta.

Nu am renunțat la lucrurile care ne plac, ci le/am adaptat situației existente. Ca un exemplu, pot să îți spun despre trupa de Danasuri Frash a CP Delfinul din Agigea. Nu exista competiție la care să nu participe, oricât de departe ar fi fost. Anul acesta, s/a redus numărul concursurilor de dans iar cele care s-au mai organizat au fost ținute on-line. A fost foarte greu,pentru că sala lor de activități a trebuit regândită conform cerințelor impuse de organizatori, dar, cu ajutorul conducerii DGASPC Constanșa,a șefului de centru și al antrenorilor trupei, totul a fost foarte bine! Tocmai weekendul trecut copiii mai adăugat 2 trofee în vitrina lor de premii. Două fete au participat la o competiție internațională de dans, ținută on line, City Dance, și au obținut premiul I și premiul II la secțiunile Latino Show și Modern; o performanță uriașă dacă ne gândim că au fost 1.000 participați din 600 de școli de dans din trei țări!

Felicitări! Care au fost cele mai importante realizări în anul acesta pentru sistemul de protecție socială și protecția copilului?

În ciuda tuturor limitărilor legate de contextul actual, la nivelul DGASPC Constanța am avut multe realizări, multe proiecte finalizate dar, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari dorințe ale noastre și ale familiilor care nu pot avea copii va deveni. Mă refer aici, la simplificarea procedurilor de adopție care atrage după sine și un timp de așteptare mai mic al familiilor sau persoanelor care doresc să adopte. Noul cadru legislativ, ce ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor, reduce timpul în care un copil pentru care s-au instituit măsuri de protecţie devine adoptabil. S-a stabilit ca rudele până la gradul al patrulea ale copilului să fie scoase din procedură, pentru ca lucrurile să se deruleze mai repede.

O veste foarte bună este şi că atestatul de persoană sau familie adoptatoare să fie valabil cinci ani şi nu doi ani, cum este în prezent. Mai mult decât atât, decizia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru eliberarea atestatului trebuie să se facă în maximum cinci zile lucrătoare. Şi nu va mai fi necesară parcurgerea etapei de pregătire pentru asumarea rolului de părinte atunci când expiră atestatul, dacă părintele sau familia are deja copilul în plasament de măcar şase luni, în condiţiile în care acum condiţia este ca plasamentul să existe cel puţin un an. De asemenea, conform noilor prevederi legale, efectele hotărârilor judecătoreşti de deschidere a procedurilor de adopţie se vor menţine până când copiii împlinesc 18 ani, nu până la 14 ani, aşa cum este prevăzut în prezent. Și multe alte modificări care nu fac decât să simplifice procedura și să scurteze durata aceasta de așteptare.

Câte familii din Constanța își doresc acum să adopte un copil?

În perioada stării de urgență, procedurile de adopție au fost sistate. S-au primit doar dosare noi, s-au efectuat consilieri telefonice sau video iar părinții ori persoanele care intraseră deja în potrivire cu cei mici au fost sfătuiți și încurajați să țină legătura ceu cei mici prin telefon și videocall. Astfel, în judeţul Constanţa, de la începutul anului şi până la 31 octombrie, au fost atestate ca apte să adopte 62 de persoane sau familii, iar 35 erau în etapa de evaluare. Până la finele lunii octombrie 2020, au fost deschise opt proceduri de adopţie internă, 18 încredinţări în vederea adopţiei şi 39 de încuviinţări pentru adopţie. În judeţul Constanţa sunt 67 de copii declaraţi adoptabili, dintre care 43 sunt consideraţi greu adoptabili.

Sursa: Realitatea de Constanta