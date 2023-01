Tatăl vitreg al gimnastei Cătălina Ponor a fost condamnat pentru ultraj, la 1 an şi 3 luni închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă. Fost rugbist și cadru militar, Florin Bărbăscu, a fost acuzat de ultraj după ce a bruscat 2 polițiști locali din Constanța.

Soluția pe scurt: În baza art. 257 alin. (1) şi (4) C.Pen., rap. la art. 193 alin. (3) C.Pen., art. 396 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.F. (…, căsătorit, necunoscut cu antecedente penal) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

În baza art. 257 alin. (1) şi (4) C.Pen., rap. la art. 193 alin. (3) C.Pen., art. 396 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen., condamnă pe inculpatul B.F. la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

În temeiul art. 38 alin. 1-art. 39 alin. 1 lit. b C. pen., aplică pedeapsa cea mai grea (1 an) la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (3 luni), rezultând pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, potrivit Ziua de Constanța.

În această perioadă, tatăl vitreg al Cătăline Ponor trebuie, printre altele, să se prezinte la serviciul de probațiune, în zilele stabilite, să anunțe orice deplasare care durează mai mult de 5 zile și să anunțe dacă-și schimbă locul de muncă.

De asemena, fostul rugbist trebuie să presteze muncă în folosul comunității fie la un cămin pentru persoane vârstnice, fie la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

Sursa: Realitatea de Constanta