Slovacia ia în calcul acționarea în instanță a UE din cauza planului de renunțare la gazele rusești
Slovacia analizează posibilitatea de a da în judecată Uniunea Europeană din cauza planurilor Bruxelles-ului de a opri importurile de gaze rusești începând cu 2028, măsură propusă în contextul războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut miercuri de premierul Robert Fico, citat de Reuters.
Slovacia ia în calcul acționarea în instanță a UE din cauza planului de renunțare la gazele rusești
Atât Slovacia, cât și Ungaria au criticat dur strategia Comisiei Europene, cele două state fiind în continuare puternic dependente de gazul și petrolul rusesc și temându-se că alternativele mai scumpe vor lovi în economiile lor.
Fico a precizat că a cerut miniștrilor Economiei, Afacerilor Externe și Justiției să pregătească opțiuni legale pentru o eventuală acțiune împotriva deciziei de a elimina treptat aprovizionarea cu gaze rusești.
Premierul a anunțat că săptămâna viitoare Guvernul va discuta un document privind posibilitatea declanșării unui proces. El a subliniat că decizia Slovaciei va depinde și de modul în care Comisia Europeană își va respecta angajamentele asumate față de Bratislava, inclusiv garanțiile legate de potențiale penurii sau creșteri bruște de preț.
Fico nu a precizat ce sumă ar putea cere Slovacia ca despăgubire și nici temeiul exact al unei astfel de acțiuni. Luna trecută, miniștrii Energiei din statele membre au aprobat propunerea Comisiei de a elimina complet importurile de petrol și gaze rusești până în ianuarie 2028. Regulile finale urmează să fie negociate cu Parlamentul European, care nu și-a stabilit încă poziția.