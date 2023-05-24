S-a urcat băut la volan și a dat nas în nas cu poliția

A fost dus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge

La data de 23 mai a.c., în jurul orei 23.45, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 Poliție au identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Mircea cel Bătrân, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În cauză polițiștii au întocmit dosar penal.

Sursa: Realitatea de Constanta