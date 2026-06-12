Restaurant din Constanța, închis de Protecția Consumatorilor după un control declanșat în urma unei reclamații. Au fost descoperite nereguli grave

Un restaurant cunoscut de pe litoralul românesc a fost închis temporar de comisarii pentru protecția consumatorilor, după ce un control efectuat în urma unei sesizări a scos la iveală multiple probleme legate de igienă și siguranța alimentară. Operatorul economic a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei și va putea relua activitatea doar după remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Control la restaurantul Golful Pescarilor din Agigea

Verificările au fost realizate de comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța la restaurantul Golful Pescarilor din localitatea Agigea. Acțiunea a fost declanșată în urma unei reclamații primite de instituție, existând suspiciuni privind un posibil caz de toxiinfecție alimentară.

În timpul controlului, inspectorii au identificat numeroase abateri care ridică semne de întrebare cu privire la respectarea normelor de igienă și a condițiilor de păstrare și preparare a produselor alimentare.

Produse fără etichete și probleme de trasabilitate

Printre cele mai grave nereguli constatate se numără existența unor produse alimentare fără etichete și fără documente care să permită identificarea originii sau trasabilității acestora.

Lipsa informațiilor esențiale privind proveniența alimentelor reprezintă o încălcare a normelor de protecție a consumatorilor și poate afecta siguranța produselor oferite clienților.

Bucătărie improvizată în aer liber și echipamente deteriorate

Comisarii au descoperit și o zonă improvizată pentru prepararea alimentelor în exteriorul unității, utilizată fără măsuri adecvate de protecție împotriva contaminării.

De asemenea, au fost identificate numeroase ustensile și echipamente aflate într-o stare necorespunzătoare de utilizare. Inspectorii au găsit obiecte cu urme de rugină și uzură, cuțite deteriorate, tigăi cu depuneri consistente de arsuri și agregate frigorifice cu garnituri deteriorate și insuficient igienizate.

Lista problemelor constatate a inclus și instalații electrice acoperite de depuneri de grăsime, precum și spații de depozitare în care au fost observate pânze de păianjen și lipsa unei igienizări corespunzătoare.

Suspiciuni privind prepararea alimentelor în condiții improprii

În raportul întocmit de inspectorii CJPC se menționează și existența unor practici comerciale considerate incorecte, legate de modul de preparare și comercializare a produselor alimentare.

Printre acestea se numără prepararea unor feluri de mâncare, inclusiv ciorbe și produse pe bază de paste, în condiții care nu respectau normele privind siguranța alimentară și informarea consumatorilor.

Activitatea restaurantului, suspendată până la remedierea problemelor

În urma verificărilor, comisarii au dispus oprirea temporară a activității restaurantului până la eliminarea tuturor deficiențelor constatate și readucerea spațiilor și echipamentelor la standardele impuse de legislația în vigoare.

Totodată, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei.