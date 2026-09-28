Operațiunea „Vivaldi” avansează în Donețk! Ucraina anunță noi teritorii și localități recucerite

Ucraina anunță că a recuperat 176 de kilometri pătrați în nordul regiunii Donețk, în cadrul operațiunii militare „Vivaldi”.
Generalul Andrii Bilețki, comandantul Corpului III de Armată, susține că forțele ucrainene au recucerit mai multe localități și au stabilit noi poziții defensive în zona Liman. Afirmațiile provin de la partea ucraineană și nu au fost confirmate independent în totalitate.
176 de kilometri pătrați recuperați
Potrivit lui Andrii Bilețki, 51 de kilometri pătrați din suprafața anunțată au fost recuperați în cea de-a treia etapă a operațiunii „Vivaldi”. Aceasta ar fi cea mai amplă fază de până acum a operațiunii, începută în secret în luna mai și făcută publică în septembrie.
Operațiunile se desfășoară în nordul regiunii Donețk, în apropierea orașului Liman și a zonei de la nord de principalele poziții defensive ucrainene din regiune.
Ce localități spune Ucraina că a recucerit
Generalul ucrainean a anunțat că forțele Kievului au eliberat localitățile Nove, Ridkodub și Katerinivka. De asemenea, armata ucraineană susține că a recâștigat controlul asupra Karpivka și Novomihailivka. Aceste evoluții fac parte din operațiunile desfășurate în direcția Liman.
În etapele anterioare ale operațiunii „Vivaldi”, Ucraina anunțase recucerirea unor localități precum Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova și Serednie. Și în cazul acestor informații, situația exactă de pe linia frontului este dificil de verificat independent.
Dronele și roboții, folosiți în atacuri
Bilețki a evidențiat rolul sistemelor fără pilot în operațiunile din această zonă. Potrivit generalului, Corpul III de Armată a utilizat inclusiv roboți kamikaze construiți pe baza unor transportoare blindate sovietice BTR-60 pentru atacarea fortificațiilor ruse.
Comandantul ucrainean susține că forțele ruse nu au reușit să mențină anumite poziții cucerite anterior, după ce au presupus că armata ucraineană își va concentra atacurile dintr-o altă direcție.
Luptele continuă în zona Liman
Operațiunea „Vivaldi” se desfășoară într-o zonă importantă a frontului din Donețk. Liman se află în apropierea așa-numitei centuri de fortărețe ucrainene, din care fac parte și Sloviansk și Kramatorsk.
Ucraina susține că ofensiva continuă și că au fost stabilite noi linii defensive de-a lungul frontului. În același timp, informațiile privind suprafețele controlate și pierderile de ambele părți trebuie privite cu precauție, deoarece evoluția liniei frontului se schimbă rapid, iar afirmațiile militare nu pot fi verificate întotdeauna independent.