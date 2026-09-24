Mark Carney ia în calcul un scenariu extrem: Canada s-a pregătit pentru o posibilă intervenție militară a SUA

Premierul canadian Mark Carney a declarat că guvernul de la Ottawa a analizat inclusiv posibilitatea unei acțiuni militare americane împotriva Canadei.
Premierul canadian Mark Carney a declarat că guvernul de la Ottawa a analizat inclusiv posibilitatea unei acțiuni militare americane împotriva Canadei.
El a descris scenariul drept un „risc extrem”, subliniind însă că acesta nu reprezintă scenariul de bază pentru autoritățile canadiene. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat în timpul vizitei sale la New York.
Canada a analizat scenariul unei intervenții americane
Carney a explicat că un guvern are responsabilitatea de a lua în calcul inclusiv situațiile puțin probabile, dar cu efecte foarte grave.
„Este o chestiune de gestionare a riscurilor”, a spus premierul canadian, precizând că ar fi iresponsabil ca autoritățile să nu se pregătească pentru un astfel de scenariu. El nu a oferit detalii despre măsurile concrete analizate de Ottawa.
Declarațiile apar în contextul tensiunilor dintre Canada și Statele Unite și al afirmațiilor repetate ale președintelui Donald Trump privind transformarea Canadei în al 51-lea stat american.
Trump a exclus anterior folosirea forței militare pentru anexarea Canadei, dar a continuat să vorbească despre utilizarea presiunii economice.
Ottawa încearcă să reducă dependența de SUA
În același interviu, Mark Carney a vorbit despre planurile Canadei de a-și reduce dependența de furnizorii și tehnologiile americane.
Guvernul canadian analizează inclusiv alternative la avioanele de luptă F-35 produse în Statele Unite și caută soluții pentru reducerea dependenței de serviciul de internet prin satelit Starlink.
Carney a subliniat, însă, că menține contactul cu Donald Trump. Cei doi lideri discută în continuare, în ciuda deteriorării relațiilor comerciale dintre Ottawa și Washington.
Tensiunile comerciale dintre cele două țări continuă
Relațiile dintre Canada și SUA s-au deteriorat în ultimele luni pe fondul disputelor comerciale. Negocierile pentru un nou acord au eșuat în august, iar ulterior Washingtonul a introdus noi taxe vamale pentru produse canadiene. Canada a răspuns prin măsuri comerciale proprii.
În paralel, guvernul condus de Carney încearcă să dezvolte relații economice și de securitate mai strânse cu alți parteneri internaționali.
Premierul canadian a participat în această săptămână la Adunarea Generală a ONU de la New York, unde a promovat consolidarea cooperării cu state din Europa și din alte regiuni.