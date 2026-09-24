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Extrageri Loto 6/49, Joker și 5/40, joi, 24 septembrie. Milioane de lei sunt puse în joc
Loto
Loteria Română organizează joi, 24 septembrie 2026, noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul depășește 9,53 milioane de lei, adică peste 1,81 milioane de euro.
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