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Guvernul a dat undă verde pentru încă 50 de kilometri de autostradă. Investiția ajunge la 9,3 miliarde de lei
Autostradă
Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov–Făgăraș, un proiect cu o lungime de 49,75 de kilometri și o valoare estimată la 9,3 miliarde de lei.
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