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Social· 1 min citire
Ce pedeapsă a primit un tânăr din Constanța care a furat o boxă de la un biciclist pe care l-a agresat
FOTO: Arhivă
Atac violent în trafic pentru o boxă portabilă
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