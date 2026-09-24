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Ce pedeapsă a primit un tânăr din Constanța care a furat o boxă de la un biciclist pe care l-a agresat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 09:28

Atac violent în trafic pentru o boxă portabilă

Un biciclist, care se deplasa aparent liniștit pe marginea unui drum din Ovidiu, județul Constanța, a devenit victima unui jaf neobișnuit, dar extrem de periculos. Totul a luat o întorsătură neașteptată în momentul în care un autoturism marca BMW s-a apropiat periculos de mult de el.

Un atac rapid și violent

Potrivit martorilor, șoferul mașinii a profitat de vulnerabilitatea biciclistului aflat în mers. Printr-o mișcare rapidă, agresorul aflat la volan i-a smuls boxa portabilă pe care victima o avea atașată. Din cauza forței cu care s-a produs smulgerea obiectului și a dezechilibrului creat brusc, biciclistul a fost trântit violent. Acesta a fost lăsat lat pe carosabil, în timp ce șoferul autoturismului a accelerat și a părăsit imediat locul faptei, făcându-se nevăzut.

Potrivit replicaonline.ro, imediat după comiterea faptei, inculpatul a demarat în viteză și a părăsit locul faptei, rulând pe străzile din Ovidiu și îndreptându-se ulterior spre municipiul Constanța. Cei doi au lăsat boxa furată în curtea unui cunoscut.

Instanța a decis condamnarea autorului furtului la 3 ani de închisoare cu suspendare. Sentința nu este definitivă.

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