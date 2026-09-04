Litoralul românesc, plin în ultimul weekend înainte de școală. Cât costă o noapte la mare

Litoralul românesc se aglomerează din nou în primul weekend din septembrie, când aproximativ 80.000 de turiști sunt așteptați în stațiuni.
Vremea favorizează o ultimă escapadă la mare înainte de începerea școlii: temperaturile ajung până la 35 de grade în Dobrogea, iar apa mării are aproximativ 23 de grade. În același timp, tarifele de cazare și cele pentru șezlonguri au fost reduse față de vârful sezonului.
Mamaia și Eforie, printre cele mai căutate
Hotelurile din Eforie, Mamaia și Neptun-Olimp au primit cele mai multe rezervări pentru acest weekend. Sunt căutate în special unitățile de trei și patru stele, inclusiv cele cu servicii all inclusive.
Plajele sunt încă animate, iar în unele zone atmosfera este comparabilă cu cea din mijlocul verii. Mulți părinți au ales acest weekend pentru o ultimă vacanță înainte ca elevii să revină la școală.
Și restaurantele și terasele rămân deschise, atât în stațiuni, cât și în Constanța.
Cât costă o noapte în septembrie
Prețurile diferă în funcție de stațiune și categoria hotelului. Pentru o cameră dublă, tarifele indicate pentru luna septembrie sunt:
Mamaia: 181 de lei/noapte la trei stele și 255 de lei la patru stele;
Eforie Nord: 138 de lei/noapte la trei stele și 439 de lei la patru stele, cu mic dejun;
Neptun-Olimp: 168 de lei/noapte la trei stele și 420 de lei la patru stele, cu mic dejun.
Există și variante last minute, iar programul „Litoralul pentru Toți” este în desfășurare pe parcursul lunii septembrie.
Șezlongurile, mai ieftine
Operatorii de plajă au început să reducă tarifele după încheierea sezonului de vârf. În unele zone, prețurile au scăzut cu aproximativ 30%.
Șezlongurile vor rămâne pe plaje până aproape de sfârșitul lunii septembrie, astfel încât turiștii care aleg o vacanță în prima parte a toamnei să poată beneficia în continuare de serviciile disponibile în sezon.
Cod galben de caniculă în Dobrogea
Vremea este principalul argument pentru cei care au ales să meargă la mare în acest weekend. Dobrogea intră sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic ridicat. Pe litoral, maximele sunt în jurul valorii de 30 de grade.
Apa mării are aproximativ 23 de grade, suficient pentru baie, însă vântul va sufla cu putere. Turiștii sunt sfătuiți să verifice steagul arborat de salvamari înainte de a intra în apă.
Vacanța continuă și în septembrie
Deși sezonul estival s-a încheiat oficial la 31 august, vremea caldă menține litoralul atractiv și la început de toamnă.
Pentru cei care nu mai ajung în acest weekend, luna septembrie vine cu oferte mai accesibile decât în perioada de vârf. Programul „Litoralul pentru Toți” oferă pachete cu reduceri care pot ajunge până la 60%, în funcție de hotel și serviciile incluse.